Посмотрел видео – стало стыдно: в Петропавловске задержали вандала, разбившего остановку

Полицейские Петропавловска задержали парня, который разбил остановочный павильон. Видео с «грозой» стеклянных остановок стало популярным в сети и, естественно, вызывало бурю негодования у горожан. На кадрах видно, как парень ссорится с девушкой. И не совладав с эмоциями, разбивает стекло павильона по улице Кизатова. По словам молодого человека , когда увидел себя со стороны, стало очень стыдно.

Правонарушитель:

— Я извиняюсь перед горожанами, перед обществом за свой поступок. Когда мне прислали это видео, мне стало не по себе, стало стыдно что так получилось.

На 28-летнего петропавловца собрали административный материал по статье «Мелкое хулиганство».

КАНАТ ЖУМАБАЕВ, начальник отделения первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Проведена отработка, розыскные мероприятия, опрошены свидетели, очевидцы которые там были. Установлен житель г. Петропавловска, в отношении которого собирается административный материал и будет направлен в административный суд для принятия решения.

За мелкое хулиганство петропавловцу грозит штраф либо арест до 10 суток. И, естественно, ему придётся возместить нанесённый ущерб. Не пришлась по вкусу и остановка по улице Жумабаева. Там уже орудовал другой хулиган. Его пока не нашли.

Айгерим Мукашева