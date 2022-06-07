Ансамбль «Мәңгілік» стал обладателем Гран-при международного фестиваля на Кипре

Этот танец ансамбль «Мәңгілік» изучил на мастер-классе на 14-ом международном фестивале фольклорного танца «Зердали». Проходил он на Кипре в г. Эсентепе с 31 мая по 5 июня. В первый день команда порадовала зрителей 5-минутной программой, во втором туре танцевали 7,5 минут.

МИХАИЛ ЛАХТИН, руководитель ансамбля «Мәңгілік»:

— На протяжении 7,5 минут мы танцевали серьезные и динамичные танцы с полной выкладкой. Температура там высокая. +29 в тени. Поэтому были сложности. Мы открывали свое выступление композицией «Батырлар ізімен», и она просто зрителей шокировала. Они не ожидали такого эффекта. Это в общем-то наша версия выражения той древне-тюркской легенды о небесных волках — прародителях тюркского народа.

Именно эта композиция полюбилась зрителям и покорила сердца киприотов. Танец североказахстанцев стал фаворитом, наш коллектив попросили исполнить его на бис на церемонии закрытия фестиваля.

АЛИБЕК СЕРГАЗИН, танцор ансамбля «Мәңгілік»:

— Этот номер мы исполняли в волчьих шкурах. Весь Кипр просто «встал на уши». Музыка была энергичная, боевая. Также само исполнение и костюмы. Мы сильно старались. Хотели показать нашу культуру, что она богата. Зритель нас очень тепло принял.

Всего североказахстанские танцоры показали 5 номеров и стали обладателями Гран-при, тем самым прославили регион и страну на мировой арене. Уже 10 июня ансамбль «Мәңгілік» отправится на международный фестиваль в Нур-Султан.

Гюзель Закария