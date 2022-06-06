Ветераны полиции СКО рассказали о работе криминалистов в 90-х молодым сотрудникам

«Встреча поколений» прошла в ДП. Ветераны полицейской службы поделились воспоминаниями о том, как работали криминалисты в 90-е годы. На встречу с опытными сыщиками пришли молодые сотрудники. Больше 30 лет расследованием запутанных дел занимался Акан Сыздыков. Мужчина рассказывает, что собирали улики в свое время на пленочный фотоаппарат и проявляли фотографии. Сейчас, конечно, этот процесс намного облегчился.

Акан Сыздыков — ветеран органов внутренних дел:

— Мы одна из служб, в которых трепетно относятся к подготовке и учебе молодых сотрудников. Потому что получить хорошие результаты невозможно без хорошо подготовленных специалистов. А наши специалисты должны хорошо работать на различной технике, на современном программном обеспечении.

Александр Лобода сейчас находится в отставке, ранее руководил целым подразделением. Уже 18 лет преподаёт в университете.

Александр Лобода — старший преподаватель Kozybaev University, ветеран органов внутренних дел: -Наша служба первой была приглашена на такое мероприятие, это говорит, наверное, о том, что авторитет службы неиссякаемый, то, что служба наша — значимая, что раскрываются нами не только резонансные, но и обыденные преступления, которые не менее значимые для простых людей.

Вспомнили сотрудники и о раскрытии резонансного преступления в Уалихановском районе. В 2007 году криминалисты нашли виновных в убийстве пятерых североказахстанцев, среди которых была пятилетняя девочка. Преступники не оставили не единой зацепки. Вели со встречи и прямой эфир в Facebook. О своём опыте рассказали и молодые эксперты. В планах у департамента провести такие мероприятия в других подразделениях североказахстанской полиции.

Гюзель Закария