Развивать Имантау-Шалкарскую курортную зону поручил Премьер-министр

Пандемия помогла развитию внутреннего туризма Казахстана. По итогам прошлого года в стране на 50% увеличилось количество внутренних туристов. В то же время снизилось число иностранных, что связано с карантинными мерами и закрытыми внешними границами, передаёт пресс-служба Премьер-министра. Глава Правительства отметил, что необходимо развивать инфраструктуру и сервис в регионах с высоким туристическим потенциалом. Ограниченность авиа- и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туробъектов в сезон отпусков — всё это сдерживает развитие туризма. Глава правительства поручил обеспечить инженерной инфраструктурой туристические объекты страны. А также утвердить план развития Имантау-Шалкарской курортной зоны в СКО и приступить к практической реализации предусмотренных мероприятий.

Айгерим Мукашева