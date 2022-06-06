Развивать Имантау-Шалкарскую курортную зону поручил Премьер-министр

Новости МТРК

21:29 6 Июня 2022

Пандемия помогла развитию внутреннего туризма Казахстана. По итогам прошлого года в стране на 50% увеличилось количество внутренних туристов. В то же время снизилось число иностранных, что связано с карантинными мерами и закрытыми внешними границами, передаёт пресс-служба Премьер-министра. Глава Правительства отметил, что необходимо развивать инфраструктуру и сервис в регионах с высоким туристическим потенциалом. Ограниченность авиа- и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туробъектов в сезон отпусков — всё это сдерживает развитие туризма. Глава правительства поручил обеспечить инженерной инфраструктурой туристические объекты страны. А также утвердить план развития Имантау-Шалкарской курортной зоны в СКО и приступить к практической реализации предусмотренных мероприятий.

Айгерим Мукашева

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