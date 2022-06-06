Книжный бум: фонд библиотеки им. Г.Мусрепова пополняется новыми изданиями

Свыше 300 различных книг пополнят фонд областной детско-юношеской библиотеки имени Г. Мусрепова. Поступит новая партия изданий уже через несколько дней. Порадуют читателей художественными произведениями известных авторов, сборниками стихов, книгами про психологию и саморазвитие. Последние, как оказалось, пользуются спросом среди юных посетителей. В библиотеке отмечают, что литературный фонд пополняется ежегодно. Сейчас он насчитывает 213 тысяч изданий.



АЙСУЛУ БЕРДОГУЛОВА, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки имени Г.Мусрепова:

— «По сравнению с другими годами дети стали больше увлекаться. Детки маленькие приходят со школьными программами. Самые маленькие идут за книжками по типу «Читаем по слогам» и тд. Спросом для деток постарше пользуются книги про психологию, философию и саморазвитие.»

Жанель Бисенбаева