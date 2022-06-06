Книга, которая хранит в себе десятилетия труда и жизненного опыта. Некоторые стихотворения из сборника «Тағдырымның тамшылары» Аманжол Загипар написал в детстве. Стопки ценных листов акын хранил до недавнего времени. И вот, наконец, собрав всё в один переплёт, выпустил книгу.



АМАНЖОЛ ЗАГИПАР, поэт:

— «Эти стихотворения я мог бы презентовать и раньше. Но, суть была не в этом. Моей целью было выпустить качественные произведения с глубоким смыслом. Поэтому я не торопился.»

Некоторые стихотворения писатель из списка «тех самых» исключил. В общем, у Аманжола Загипара на руках было бы около четырёх подобных сборников. Методом отбора получилось одно небольшое, но зато читаемое произведение.



АМАНЖОЛ ЗАГИПАР, поэт:

— «Этот сборник про любовь к родине, ко второй половинке. Природа, родной язык, патриотизм. Пытался вместить всё. Думаю, эту книгу могут прочесть от школьника до взрослого человека,потому что это произведение отразило все этапы моей жизни.»

Сборник вместил в себя более ста стихотворений. Найти произведение на полках библиотек будет возможно уже в скором времени. Презентовать книгу Аманжол Загипар планирует на этой неделе в областной детско-юношеской библиотеке имени Г. Мусрепова.

Жанель Бисенбаева