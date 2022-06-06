Какой будет погода в июне?

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-Думаю, никто не будет спорить с тем, что лето — долгожданное время года. Хочется насладиться каждым его погожим днем. Чтобы не гадать, а узнать наверняка, сколько их будет, команда МТРК обратилась к синоптикам. Вот какой прогноз они дали на июнь.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Во второй половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от 9-14, на юго-востоке области 5 тепла до 13-18 тепла, днем от 20-25, на юго-западе области 29 тепла до 25-30, на юге области 33 тепла.

И это при том, что первая неделя июня североказахстанцев теплом не баловала. Нередко днем столбик термометра не поднимался выше 16-18 градусов. Но, совсем скоро вместе с календарным летом придет настоящее. В течение месяца воздух в среднем будет прогреваться до 20-30 градусов. К концу июня ненадолго ночи станут холоднее. В это время суток температура будет понижаться до 7-12 градусов. Периодически в июне в северном регионе будет идти дождь.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Количество осадков за месяц ожидается около нормы. Норма 33-49 мм. Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с предполагается во второй половине первой, в начале второй декады, часть в третьей декаде.

Синоптики рассказали об интересном факте. 24 июня 1963 года в Петропавловске воздух прогрелся почти до 38,5 градусов. Лето тогда выдалось, как никогда жарким.

Дарья Пышмынцева