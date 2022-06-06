Как развиваются сёла в СКО?

Силами сельхозтоваропроизводителей и государства. Вместе эти два звена в сёлах Дайындыке и Ленинском Аккайынского района сделали многое. Начали с дорог. Состояние полотна от Ленинского до республиканской трассы до недавнего времени было плачевным. Чтобы преодолеть эти три километра, у местных уходило по полчаса, быстрее нельзя, иначе изрядно попортился бы автомобиль. В этом году дорогу, наконец, приводят в порядок. Выделили на это 92 миллиона тенге. Закончить работы подрядчик обещает уже через две недели.

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— В этом году у нас еще в поселке Власовке, мы там существенные средства выделили, порядка 200 млн тенге. Только там отремонтировать дороги. Плюс у нас в Аралагаше в этом году тоже ремонтные работы должны начаться, то есть потихоньку приводим в порядок населенные пункты. Только в Ленинское в общей сложности вложено за 4 года 649 млн тенге.

На днях завершили ремонт дороги от села Дайындык до Ленинского. Часть средств на её восстановление выделил местный предприниматель Биржан Шаймерденов. Также аграрий заботится и о досуге сельчан. За собственные средства в этом году он построил общественную баню. Потратил на это 22 млн.

БИРЖАН ШАЙМЕРДЕНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО «ДАЙЫНДЫК-АГРО»,АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— «Кроме бани здесь есть еще СТО для населения, чтобы им не нужно было ехать в город. Они могут здесь на месте поменять, тоже создали условия, там теплые гаражи для легковых автомобилей.»

КУМАР АКСАКАЛОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— «Такой объект очень нужен на селе. Все-таки это позволит снизить расходы для топки жителям и не у каждого есть баня дома. Одна общественная баня в каждом населенном пункте должна быть. Я думаю, тут цены будут невысокие, самые низкие, плюс с условиями отдыха. Я думаю, что очень хороший объект получился. Еще один объект в селе Дайындык для того, чтобы людям было лучше.»

Заботится предприниматель и о качестве жизни сельчан. Для них он строит дома, где есть центральное отопление и водопровод. Кулбаршын Куандыкова вместе с семьей приехали из Павлодарской области. Предприниматель сразу предоставил им работу, Кулбаршын устроилась дояркой на молочную ферму, а глава семейства механизатором в ТОО.

КУЛБАРШЫН КУАНДЫКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. ДАЙЫНДЫК, АККАЙЫНСКИЙ РАЙОН:

— «Село очень хорошее. Здесь есть абсолютно все для хорошей жизни, детские площадки, садик, больница не нужно выезжать в город. Сейчас вот нам дали дом. Условиями очень довольны, теплый, светлый, просторный, работой обеспечили. Что еще нужно для счастья!»

По словам главы региона, Дайындык — одно из образцовых сёл в области. К таким показателям должны стремиться все сельхозтоваропроизводители. В скором времени этот список пополнит и Ленинское.

Жанель Бисенбаева