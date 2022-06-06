Аким СКО посетил строительные площадки Петропавловска

ТОО «Основание» занимается строительством трех многоэтажек по улице Уалиханова. Компания до конца года сдаст два 72-квартирных дома и один, рассчитанный на 126 квартир. Директор товарищества Сергей Тимофеев не скрывает, что во время строительства новостроек возникали проблемы.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ, директор ТОО «Основание»:

-Прошлый год особенно дал удорожание материалов, были проблемы с поставкой.1:24 Проблемы с оборотными средствами, потому что удорожание сильно ударило по всем строителям, не только по нам, но и по всей республике. Сейчас немножко выровнялось. Надеемся, что таких скачков больше не будет.

Сергей Тимофеев рассказал, что в ближайшее время компания хочет начать приобретать местный кирпич. Этой возможности строители региона ждали ни один год. Теперь они смогут реализовывать еще больше проектов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Наше местное предприятие ТОО «Основание» будет строить два серьезных объекта для нашего университета. Два 11-этажных на 1200 общежития.

Что касается микрорайона «Орталык», то всего в нем появятся 10 новостроек.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Плюс еще мы здесь ожидаем коммерческое строительство. Ведем переговоры с турецкой компанией для того, чтобы они начинали здесь строительство большого жилищного комплекса. В данное время рабочий проект отрабатывается в Стамбуле. Предполагается комплекс из 8 домов, 18-этажных, с современной архитектурой должны появиться на этой улице. Плюс здесь должен появиться спортивный комплекс, снос мы уже начинаем. 2:06 Также запроектирован здесь детский садик.

После сноса 117 домов в этой части микрорайона «Копай» за 5 лет появятся 27 новостроек. Строительство 9 из них начнется в этом году. Коммерческое жилье в этой части города тоже будет. Что касается сноса, то 13 домов уже пошли под колеса тяжелой техники. Соседство с ней доставляет дискомфорт Татьяне Анисимовой.

ТАТЬЯНА АНИСИМОВА, жительница г.Петропавловска:

— На моем месте будет детская площадка, вы подождите, ладно я ждала, не страшно. Но когда загнали технику, как можно ждать. Сейчас опять пошла в акимат, вроде 13 млн выделили, я их в глаза не видела.

Женщина 20 лет прожила в доме 80-х годов постройки. Сейчас Татьяна Анисимова переживает за то, что окажется на улице и не успеет переехать в желаемое жилье до того, как ее старое снесут.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Все ваши дома будут оценены, если Вы не согласны с оценкой, то понятно, Вы совместно с акиматом должны найти оценщика, который будет Вас устраивать. Понятно, здесь космических цен не должно быть, цена, которая вас устраивает. Взамен Вы получаете благоустроенное жилье с отоплением, с горячей водой. Всем людям будет выдано благоустроенное жилье.

В своих квадратных метрах остро нуждаются североказахстанцы из социально уязвимых слоев населения. Дома для них сейчас достраиваются в микрорайоне «Береке». Всего же здесь появятся шесть 100-квартирных новостроек.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В этих домах у нас 120 многодетных семей получат квартиры и 120 сирот получат в этом году. В трех домах, которые завершаем. Все по плану. Финансирование обеспечено.

За строительство этого арендно-коммунального дома взялось ТОО «Стройкомпания». Сейчас в нем ведутся работы по внутренней отделке. Площадь однушки составит около 36 квадратных метров. Микрорайон «Береке» не первый год активно застраивается. В 2022-м здесь запланировано начать строительство коррекционной школы. А еще в «Береке» появится садик. Вот только точных дат, когда откроется строительная площадка под него, пока нет.

Дарья Пышмынцева