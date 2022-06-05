Жители СКО активно участвуют в республиканском референдуме

Новости МТРК

16:06 5 Июня 2022

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Бронзовый призер XIII зимних Паралимпийских игр Александр Герлиц голосовал на участке №633. К нему вместе со спортсменом прикреплены 2129 жителей областного центра.

АЛЕКСАНДР ГЕРЛИЦ, бронзовый призёр XIII зимних Паралимпийских игр:
— 5го июня у нас проходит референдум о внесении поправок в наш главный закон в Конституцию РК. Сегодня каждый гражданин внесет вклад в нашу страну.

Депутат областного маслихата Евгений Кинцель до проведения референдума участвовал в агитационной кампании. В день «Х» голосовать пошел в числе первых.

 ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, депутат областного маслихата:
— Все, кому не безразлична судьба нашей страны, все должны прийти и выразить свое мнение. После референдума должны быть приняты законы, конституционные законы. Это дело не одного месяца.

Понимают это и североказахстанцы, которые активно участвовали во всенародном голосовании.

БЛИЦ:
— Мы, конечно, хотим, чтобы улучшилось наше благосостояние.
— Мы в надежде, что что-то должно меняться к лучшему.
— В чем-то будут улучшения какие-то. 00:32 Это не зря делается.

Предполагается, что после референдума поправки внесут в 33 статьи Конституции РК.


Дарья Пышмынцева

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