Более 2,5 тысяч человек прикреплены к участку №588

В средней школе №10 сегодня тоже голосуют. Здесь располагается избирательный участок № 588. К нему относятся более 2,5 тысяч человек. С самого утра горожане торопятся отдать свой голос. Многие избиратели на участок приходят с детьми. Среди них и 57-летний Сатжан Дайыров. На всенародное голосование он привел своего внука.

САТЖАН ДАЙЫРОВ, житель г. Перопавловска:

— На голосования я хожу в первых рядах. Всегда выполняю свой долг гражданина страны для будущего Казахстана. Я верю, что у нашей страны еще будут светлые времена.

Со всей семьей отдать голос пришла и Динара Ауганбаева. Женщина голосует за справедливый Казахстан, за будущее своих детей, поддерживает новый политический курс. Признается, он ведет к демократизации общеста и это наследие, которое вселит уверенность новому поколению.

ДИНАРА АУГАНБАЕВА, жительница г. Перопавловска:

— Я привела своих детей, чтобы они прочувствовали эту атмосферу и стали свидетелями данного исторического события. У меня трое детей. Самому младшему — 1 год, старшему — 11 лет. Участие в выборах для меня — не новое что-то. Я на протяжении 8 лет была членом избирательной комиссии. Это было в период от 22 до 30 лет.

Члены комиссии участка №588 зафиксировали, что к 13:00 проголосовали уже 20% избирателей. Это более 500 человек. Пока нарушений в проведении всенародного голосования наблюдатели не зарегистрировали. Референдум идет по закрепленным правилам.