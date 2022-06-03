Новости МТРК 03.06.2022

Новости МТРК

21:04 3 Июня 2022

Читайте также

Петропавловский детский центр социального обслуживания «Арман» ведёт набор детей
Референдум-2022: жителям района М.Жумабаева презентовали пакет поправок
Новости МТРК 01.06.2022
В Жамбылском районе завершается посевная кампания
В Петропавловске прошел концерт в поддержку референдума
Таланты без границ: люди с особенными потребностями показали мастерство в литературном конкурсе
Казахстан занял первое место в мировом рейтинге по дешевизне газа для населения
Мастер-класс по развитию личного бренда
С июня казахстанцы начнут получать повышенные пенсии и пособия
Круглый стол, посвящённый памяти жертв политических репрессий и голодомора
В Петропавловске состоялась диалоговая площадка для работников сферы дошкольного образования
Праздник для детей провели во дворце школьников