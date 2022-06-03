В Аккайынском районе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Сейчас в каждом районе в домах культуры устанавливают современные тренажеры, строят крытые хоккейные корты, возводят современные физкультурно-оздоровительные комплексы. Один из них открыли в селе Смирново Аккайынского района. Теперь у спортсменов есть еще больше возможностей для подготовки к республиканским и международным соревнованиям, а у других сельчан место, где можно проводить свой досуг.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня мы открываем в Смирново. Это уже наш 6-й оздоровительный комплекс. Еще 4 строятся, планируем завершить их до конца этого года. То есть вот такие объекты для вас, для молодежи, и в вечернее время сюда будут приходить все желающие. Надеемся, что из вас, кто систематически занимается спортом, будут хорошие спортивные достижения.

Футбольный, волейбольный, тренажерный залы, теннисные столы и ковры для борьбы. Здесь любой желающий может заняться разными видами спорта. Обучать их будут квалифицированные тренеры, которые до открытия комплекса готовили профессиональных спортсменов.

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— Спортивный комплекс очень понравился. Мы занимаемся каждый день, усердно, побольше бы еще столов.

— Эти тренажеры помогают развивать бег, чтобы быстрее бегать и выигрывать на ориентировании, некоторые помогают в лыжных гонках, для лыж.

— Комплекс очень нравится, тренажеры очень классные. Тут все оборудование для разных видов спорта. Можно заниматься пауэрлифтингом и другими видами спорта, например тяжелой атлетикой.

Это 6-й физкультурно-оздоровительный комплекс, который построили в регионе. Сейчас продолжают возводить еще 4. В эксплуатацию их сдадут к концу года.

Дарья Пышмынцева