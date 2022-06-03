Решающий голос: Президент РК призвал казахстанцев принять участие в референдуме

«Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное «нет» коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике». Об этом Президент страны сказал во время своего обращения 3 июня. Он отметил, что в истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Это важный шаг на пути построения в Казахстане развитого демократического общества.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны. Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа.

Айгерим Мукашева