Награждение участников областного конкурса «Қызылжар тарихы қызықтырады”

Новости МТРК

20:45 3 Июня 2022

В Петропавловске прошёл конкурс эссе “Қызылжар тарихы қызықтырады». В нём приняли участие 13 студентов. Целью конкурса стало воспитание у молодых чувства патриотизма и повышение их творческого потенциала. Церемония награждения участников и победителей состоялась в арт-центре областного историко-краеведческого музея.

АСЕЛЬ БИМАХАНОВА, главный специалист управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— «Данный конкурс организован среди учащихся колледжей области и Kozybaev University, обучающихся по программе “Серпін” 635 01,54-02,01 ”Победители и участники будут награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными призами”

Жансая Буланбай, студентка Kozybaev University:
— Мне посоветовал участвовать в этом конкурсе куратор. Тема эссе меня вдохновила. Меня интересовали многие вопросы. Например, когда началась история города? Всё я постаралась рассказать в своей работе.

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