Автопробег посвященный дню госимволов прошел в Петропавловске

Новости МТРК

20:53 3 Июня 2022


Водрузив флаги на машины, петропавловцы проехались по центральным улицам города. Посвятили автопробег Дню государственных символов РК и предстоящему референдуму. Начали шествие с аэропорта.

Участвуют в автопробеге 30 машин, которые символизируют 30-летие государственной символики. За рулём, в основном, представители молодёжи, которые узнали об акции от знакомых и хотят показать гордость за свою страну.

РАИМБЕК ГАЙСИН, волонтёр молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:
 — Это символ нашей страны, нашей гордости, а также символ нашей свободы и независимости. Это побуждает у людей патриотические чувства. Люди, видя флаг, я думаю, испытывают теплые чувства и патриотические чувства.


С радостью встречали петропавловцы автопробег. Инициативные и воодушевлённые водители прибавляли настроение, включая гимн и пропевая его вместе. Организовали автопробег активисты молодежного ресурсного центра. Завершили шествие возле шестого корпуса СКУ.

Гюзель Закария

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