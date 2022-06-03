5 видов сыра производят на заводе «Eurasian Milk»

Производство сыра запустили на заводе «Eurasian Milk» в Петропавловске. Это предприятие открылось в 2019 году на месте старого молочного завода.

АНДРЕЙ ГРИЦЕНКО, генеральный директор ТОО «Eurasian Milk»:

— Перерабатывали на тот момент ориентировочно 20-25 тонн молока в сутки. Численность работников была 85 человек. За прошедшее время была проведена полная модернизация технологического оборудования. Устаревшее оборудование демонтировали.

Сменили всё: от молоковозов и линии фасовки до производственного оборудования. Здесь теперь аппараты современные, европейские. Вложили 6,5 млрд тенге, часть из них, 370 млн — субсидии от государства. Мощность завода выросла в разы. Сейчас только сметаны здесь выпускают около 2,5 тысяч тонн в год. На прилавки всей страны «Eurasian Milk» поставляет около 3 тысяч тонн сливочного масла. Могут и больше, заявляет гендиректор, но нужно молоко.

АНДРЕЙ ГРИЦЕНКО, генеральный директор ТОО «Eurasian Milk»:

— Уже на сегодня есть небольшая недозагруженность.

Сегодня мы перерабатываем до 70 тонн молока в сутки, готовы сегодня брать до 100 тонн точно и до 150 до конца года.

Молоко закупают в основном у местных ферм, но приходится сотрудничать и с акмолинцами. Сырья не хватает. Исправят ситуацию новые молочные фермы, которые строят сейчас по всей области. Каждая в среднем даст около 3 тысяч тонн молока в год. Стоит задача — ежегодно открывать 10 ферм, отмечает аким области. И весь объём молока должен перерабатываться в нашем регионе. Сметана, масло, творог, молоко и особенно сыр, который мы сейчас в основном импортируем.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По итогам прошлого года в стране было произведено 23 тысячи тонны сыра. И ровно такое же количество сыра было импортировано. То есть здесь ещё поле непаханое. Надо работать и работать.

Сейчас «Eurasian Milk» производит больше 2,5 тысяч тонн мягкого сыра в год, что полностью покрывает потребность североказахстанцев в этом продукте. Сейчас пригласили технологов из Европы, разрабатывают новые рецепты.

АНДРЕЙ ГРИЦЕНКО, генеральный директор ТОО «Eurasian Milk»:

— Именно в СК качество молока одно из самых подходящих для производства сыров. Поэтому этот регион и был выбран. На сегодня у нас до 5 сортов сыра. Реализуем как в области, так и по всему Казахстану.

Единственный вопрос — содержание белка. Для производства сыра не каждое молоко подойдёт. Потому завод закупает натуральный продукт только у крупных ферм. Вместе они продумывают рацион и условия содержания элитных бурёнок. Сейчас «Eurasian Milk» выпускает 16 наименований молочки. В планах увеличить до 25. В модернизацию вложат ещё 6,5 млрд тенге инвестиций. При полной загрузке завод будет перерабатывать 350 тонн молока в сутки.

Айгерим Мукашева