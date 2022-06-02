За 5 месяцев в СКО в ДТП пострадали 27 пешеходов

30 мая в райцентре Бесколь 11-летняя девочка попала под колеса автомашины марки «Lexus 470». Она переходила пешеходный переход на 949 км республиканской автодороги «Петропавловск-Жезказган». Подростка госпитализировали в многопрофильную детскую областную больницу. На следующий день в Петропавловске по ул. Кизатова двое горожан были сбиты автомашиной при переходе улицы через нерегулируемый пешеходный переход. После оказания медпомощи одного из них отпустили домой, второй мужчина проходит лечение. За 5 месяцев на дорогах области произошло 25 ДТП с наездом на пешеходов, в результате которых 4 человека погибли и 27 получили ранения.

АЙДЫН БАЙМАТОВ — начальник УМПС ДП СКО:

— «Для безопасности пешеходов на некоторых участках дорог перед пешеходными переходами оборудованы искусственные неровности. Где нет таких дорожных препятствий, призываем водителей снижать скорость перед переходом, обращать внимание на припаркованные вдоль дороги автомобили, из-за которых могут появиться пешеходы. Согласно ПДД РК, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других машин, движущихся по соседним полосам, должны убедиться, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов. А пешеходы должны убедиться, что переход будет для них безопасен».