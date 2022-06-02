ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ — ПУТЬ К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ

Агитационная работа накануне республиканского референдума продолжается. Депутаты областного маслихата встретились с преподавателями и студентами Kozybayev University.

Они в очередной раз разъясняли гражданам о ряде поправок в Конституцию, представленных в списке. В частности, изменения коснутся 33 статей. По словам депутата областного маслихата Сауле Сурагановой, всенародный референдум заложит основы построения нового Казахстана. Участники задали ряд вопросов спикерам, касающихся сфер образования и медицины. Народные избранники призвали всех проявить активное участие.



САУЛЕ СУРАГАНОВА, член регионального штаба партии «AMANAT», депутат областного маслихата:

— Сегодня мы вместе со спикерами рассказали об основных изменениях. Это решительный шаг, где каждый человек должен принять участие. Каждый голос будет важен. Это нужно, чтобы поддержать инициативу главы государства.

Анна Потеряева