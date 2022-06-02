В Петропавловске состоялась диалоговая площадка для работников сферы дошкольного образования

На базе областного филиала института повышения квалификации «Өрлеу» состоялась диалоговая площадка. В ней участвовали 80 человек. Это выпускники трех групп, которые прошли курсы в «Өрлеу». Среди них педагоги дошкольного обучения и воспитания, а также социальные педагоги.

АЛМА МУРЗАЛИНОВА, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО:

— В условиях реализации обновленного содержания образования возникает очень много вопросов у педагогов по тому, как им действовать в той или иной педагогической ситуации, на что обратить внимание. С начала года мы повысили квалификацию около 600 педагогов из них 80% — это сельские педагоги.

Проблемы на работе возникают и у городских специалистов, которые трудятся в сфере дошкольного образования. Как правило, они связаны с соблюдением норм педагогической этики, правовым регулированием в тех или иных вопросах. До сих пор бывают случаи, когда педагогов привлекают к работе, которую они делать не должны. Чтобы прокачать свои знания, дополнительно изучить права и обязанности, специалисты сферы образования приходят в «Өрлеу».

БАКЫТ ДАИРОВА, воспитатель детского сада «Батыр»:

— Я работаю с 1981 года, как окончила педагогический Петропавловский институт. С этого времени работаю до сих пор, это у меня больше 40 лет педагогический стаж. 25 лет я работала в школе, и с 2008 года я работаю в детском саду. Я работала 10 лет с детьми с особыми образовательными потребностями. Меня интересовал всегда вопрос, когда будут у нас тьюторы, потому что очень тяжело работать одному воспитателю. Мы узнали полезную информацию, что все — таки они у нас будут и у них будет своя ставка.

Диалоговую площадку в центре «Өрлеу» провели вместе со специалистами областного департамента по обеспечению качества в сфере образования.

Дарья Пышмынцева