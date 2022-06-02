Как в Казахстане отметят день государственных символов?

180 мероприятий проведут по всей стране в рамках празднования 30-летия государственных символов РК. Этот праздник мы отмечаем 4 июня.

НУРКИСА ДАУЕШОВ, вице-министр культуры и спорта РК:

— В честь дня государственных символов пройдёт республиканская научно-практическая конференция. Также проведут церемонию поднятия государственного флага на самом высоком флагштоке в этномемориальном парке «Атамекен» в столице. Запомнится день госсимволов и флешмобом. Активисты по всей стране будут одновременно исполнять гимн страны.

Также 4 июня запланировано проведение автомотопарада и республиканского форума патриотов. А в СКО пройдёт республиканская конференция, посвящённая 90-летию автора государственного герба Шота-Амана Уалиханова.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— В конференции примут участие учёные из Нур-Султана, Алматы, представители интеллигенции и молодёжи, сотрудничавшие с Шота-Аманом Идрисовичем. В ходе конференции состоится презентация 7-томной книги, посвящённой творческому наследию мэтра. Также в Петропавловске пройдёт автопробег, посвящённый 30-летию государственных символов РК.

В общественном транспорте Петропавловска члены молодёжных ресурсных центров запланировали акцию по раздаче флажков водителям частного транспорта. С участием представителей этнокультурных объединений в общественных местах областного центра намечена викторина на тему «Государственные символы РК». Также в рамках республиканской акции на фасадах многоэтажных домов Петропавловска и районов, крупных торговых центров установят государственные флаги. А центр геральдических исследований выпустит книгу.

АСЫЛБЕК БАЯЖУМА, директор центра геральдических исследований:

ПЕРЕВОД

— Скоро выйдет в свет книга «Казахская геральдика». Она будет представлена широкой публике на форуме патриотов, который пройдёт 4 июня в Нур-Султане. Над книгой трудились учёные, занимающиеся изучением знаковых камней в нашей стране. В целом, планируется выпуск серии книг «Казахская геральдика».

Книги разделят по направлениям: религиозная и военная геральдика. В каждом казахском роду, племени, ханстве, во всём государстве использовались символы. Теперь нужно, чтобы эти символы рассказали свою историю, отметил директор центра геральдических исследований.

Айгерим Мукашева