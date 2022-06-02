Центр поддержки женщин выиграл грант Павлодарского общественного фонда «Десента»

Павлодарский общественный фонд «Десента» существует с 2001 года. У организации много направлений деятельности, в том числе развитие городов и их энергомодернизация за счет использования возобновляемых источников энергии.

СЕРГЕЙ ГУЛЯЕВ, директор общественного фонда «Десента», г.Павлодар:

— В прошлом году мы выиграли грант Посольства США, в котором была основная деятельность — это информация о том, что есть возобновляемые источники энергии, и мы захотели показать, как это работает. 1:10 Для это мы объявили конкурс среди трех регионов. Это была Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

В конкурсе общественного фонда «Десента» участвовали представители крестьянских хозяйств, социальных объектов и кооперативы собственников квартир. В Петропавловске заявку на конкурс подал и выиграл Центр поддержки женщин. Чуть меньше месяца в общественном объединении пользуются вот такой «умной» установкой.

СЕРГЕЙ ГУЛЯЕВ, директор общественного фонда «Десента», г.Павлодар:

— Стоимость общая — 1,5 млн тенге. На эти деньги были закуплены панели. Это так называемая солнечная установка, которая подогревает воду — гелиоколлектор. Используется энергия солнечного света, которая у нас фактически не востребована. Здесь установлены 6 панелей, общая площадь 6 квадратных метров, стоит бак-резервуар-накопитель на 200 литров. Задача в том, чтобы об этом узнали, что это есть, что есть в Казахстане поставщики, которые могут предоставить достаточно много оборудования, которое использует солнечную энергию, энергию ветра .

В Казахстане 25 компаний занимаются изготовлением такого оборудования.

Эти панели работают по принципу радиатора, внутри которого проходит антифриз, его температура растет за счет солнца. Затем жидкость поступает в большой утепленный резервуар. С его помощью нагревается вода, а её для бытовых нужд используют североказахстанки, которым помогает Центр поддержки женщин.

ТАТЬЯНА УСМАНОВА, юрист ОО «Центр поддержки женщин»:

— Мы благодарны «Десенте», мы выиграли этот грант, получили достаточно дорогостоящее оборудование, надеемся, что будем аккуратно его использовать. Экономия будет значительная, потому что, во-первых, насколько мы поняли, очень срок большой службы у данного прибора. Я думаю, что за этим будущее, потому что в любом случае это возобновляемая энергия, это экологически чисто.

Срок эксплуатации оборудования составляет 40 лет. Летом с помощью солнечной установке вода будет нагреваться до 110 градусов, а зимой — до 56.

Дарья Пышмынцева