«Будущее без наркотиков»: полицейские усилили работу по борьбе с наркоманией

Коллективный профилактический киносеанс для молодежи провели по инициативе сотрудников управления по противодействию наркопреступности департамента полиции. На него пригласили более 400 студентов колледжей и школьников.

Жандос Басыбаев — начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— С управлением образования мы проводим неординарное мероприятие: в самом большом кинозале нашего города собрали детей, чтобы провести показ фильма «Соли и спайсы. Дорога в никуда». Над этим проектом мы работаем с 2018 года. Уже есть два докфильма. На сегодня только на видеохостинге YouTube он собрал более 650 тысяч просмотров. Сами понимаете: цифра говорит сама за себя — проблема актуальная.

Перед просмотром ребятам рассказали о посыле и истории создания фильма, о необратимом вреде употребления наркотиков и о бесценности как физического, так и ментального здоровья. В хронике говорится о динамике борьбы с наркобизнесом в области, рассказывается о синтетических наркотиках, даются рекомендации о том, как понять, если близкий человек стал употреблять вещества. Оперативники раздали всем зрителям профилактические памятки и буклеты.

БЛИЦ:

— Это очень важно — информирование населения, особенно с 15 лет до 20-30. Абсолютно каждый должен об этом знать.

— Хотелось бы сказать тем людям, которые борются с этой проблемой, слова благодарности. Организаторам этого мероприятия, организаторам съемки фильма и, конечно же, нашим сотрудникам полиции, которые борются ежедневно с этой проблемой, проблемой наркомании.

С начала года в области провели около 100 профилактических мероприятий разного формата для школьников и студентов. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 18 кг различных наркотических средств, выявили почти 100 сайтов, занимающихся рекламой и распространением наркотиков. В социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте действуют официальные аккаунты управления по противодействию наркопреступности, также в мессенджере WhatsApp функционирует номер «телефона доверия»: +7-707-500-96-65.

Анна Потеряева