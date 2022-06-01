Республиканский турнир по греко-римской борьбе прошёл в Петропавловске

Республиканский турнир по греко-римской борьбе прошел в Петропавловске. Посвятили его памяти советского мастера спорта Василия Левчука. Принимают участие в состязании 16 команд со всей страны.

После торжественного открытия на ковер вышли спортсмены в весовой категории 52 килограмма. Встретились в схватке борцы из Семея и Караганды. Не уступают друг другу ни шагу.

В упорной борьбе, где оба спортсмена выложились на все сто, победил все же борец из ВКО Диас Кертай. Тем самым получил путевку в финал.

Диас Кертай — участник соревнований, г. Семей:

— Считаю, что успешно обошел соперника. До этого провел 4 боя и вышел в финал. Это будет моя 5 битва. К этим соревнованиям я готовился около месяца. Моя следующая цель — стать чемпионом Казахстана.

С гордостью защищает честь региона Максат Нурланов. На ковре спортсмен повалил соперника.

Максат Нурланов, участник турнира, г. Петропавловск:

— Мой прием оценили в 2 балла. Готовился к этим соревнованиям очень долго. Примерно месяц не выходил из зала, а за неделю до соревнований увеличил нагрузки.

Республиканский турнир памяти Василия Левчука проходит в пятый раз. В этом году в соревнованиях учувствуют 168 борцов в возрасте до 16 лет.

АЛЕКСЕЙ ЛЕВЧУК, сын В. Левчука:

— «Каждый год этот турнир собирает большое количество участников. Многие ребята, которые выиграли в этом турнире, в настоящие время являются чемпионами Азии, призерами чемпионатов мира, выступая за РК. Кроме того, этот турнир дает право получить звание кандидата в мастера спорта РК».

Завтра на ковер выйдут ребята в 5 весовых категориях. Продлятся соревнования до 3 июня. Лучших наградят грамотами и призами.

Гюзель Закария