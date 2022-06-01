Круглый стол, посвящённый памяти жертв политических репрессий и голодомора

«Забвению не подлежат» — таков главный посыл встречи. Оправдать, не забыть безжалостно расстрелянных и невинных жертв. Об этом не раз говорил и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— «Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. Усвоив уроки истории, мы сделаем все, чтобы подобные трагедии никогда не повторились».

Круглый стол собрал ветеранов труда и молодёжь. Болат Сагындыков поведал историю самого страшного периода в летописи Казахстана. Обратил внимание на проблемы, которые остаются до сих пор. Нуржана Амангельды очень тронули рассказы старейшин. Первокурсник академии Национальной гвардии знаком с трагедией казахского народа по книгам. В ходе общения парень понял, что особо не осведомлен о произошедшем. Этот пробел обязательно нужно исправить, считает будущий офицер.

Нуржан Амангельды, курсант Академии НГ РК:

— Должны быть программы, книги. Об этом нужно знать и помнить. Пусть эти моменты больше никогда не повторятся.

Научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Ирина Горбацевич рассказала о Сергее Потехине, отбывшем наказание в Петропавловске. Поэта, родившегося в Воронежской области, приговорили к наказанию за неприязнь к власти.

ИРИНА ГОРБАЦЕВИЧ, научный сотрудник областного историко-краеведческого музея:

— Не многие его знают. Лишь небольшая часть его стихов хранится в фонде нашего музея. Оно были написаны, когда он отбывал здесь ссылку. 03:51 — Если бы люди, у которых родственники, стали жертвами репрессий, поделились данными. Возможно, какие-то фотографии, документы были бы полезны для нашего музея, в том числе и для выставления экспозиций .

Всего в период с 1920 по 1954 годы безвинно осудили 3 млн 777 тысяч человек, 642 тысячи расстреляли. Эти страшные цифры эхом откликаются в сердцах сегодняшнего поколения и не могут остаться без внимания. А потому все те невинные жертвы «забвению не подлежат».

Диана Салихова