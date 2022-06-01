День открытых дверей прошёл в воинской части 6637

Новости МТРК

22:01 1 Июня 2022

Военная техника, оружие и сценические постановки. Увидеть место работы своих отцов пришли дети военнослужащих части 6637. Ребят ждала насыщенная программа.

С построения начинается день военнослужащих. Именно его показали ребятам в первую очередь. По приказу «Вольно!» солдаты разошлись и на плац вышли уже с демонстрацией рукопашных приемов.

С неподдельным интересом ребята наблюдают за представлением, а кто-то в это время пользуется шансом заглянуть внутрь бронетранспортера. Дело нашлось для каждого. Самые спортивные попытали удачу в эстафете.

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— У папы на работе мне очень понравилось. Оказывается, тут очень интересно. Мне больше всего понравились игры.

— Очень интересно. Особенно мне понравилось оружие.

— Мне понравилось здесь заряжать автоматы, играть, сидеть в машинах военных и смотреть работу моего брата. Когда я вырасту, я стану спецназом.

Подготовили для детей и небольшие презенты.

РУСТАМ ТАСТЕНБЕКОВ, заместитель командира вч 6637:
— Подготовили конкурсы спортивные «Папа, мама, я — спортивная семья». Также в ходе данного мероприятия будет показана история становления воинской части, комната боевой славы, чтобы дети знали, как служат их родители.

Всего посетили воинскую часть в День открытых дверей 45 детей.

Гюзель Закария

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