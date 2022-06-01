День открытых дверей прошёл в воинской части 6637

Военная техника, оружие и сценические постановки. Увидеть место работы своих отцов пришли дети военнослужащих части 6637. Ребят ждала насыщенная программа.
С построения начинается день военнослужащих. Именно его показали ребятам в первую очередь. По приказу «Вольно!» солдаты разошлись и на плац вышли уже с демонстрацией рукопашных приемов.
С неподдельным интересом ребята наблюдают за представлением, а кто-то в это время пользуется шансом заглянуть внутрь бронетранспортера. Дело нашлось для каждого. Самые спортивные попытали удачу в эстафете.
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— У папы на работе мне очень понравилось. Оказывается, тут очень интересно. Мне больше всего понравились игры.
— Очень интересно. Особенно мне понравилось оружие.
— Мне понравилось здесь заряжать автоматы, играть, сидеть в машинах военных и смотреть работу моего брата. Когда я вырасту, я стану спецназом.
Подготовили для детей и небольшие презенты.
РУСТАМ ТАСТЕНБЕКОВ, заместитель командира вч 6637:
— Подготовили конкурсы спортивные «Папа, мама, я — спортивная семья». Также в ходе данного мероприятия будет показана история становления воинской части, комната боевой славы, чтобы дети знали, как служат их родители.
Всего посетили воинскую часть в День открытых дверей 45 детей.
Гюзель Закария