В СКО благодаря программе «Аңсаған сәби» 40 женщин стали мамами

В прошлом году в Казахстане количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличили до 7 тысяч. Это произошло благодаря запуску программы «Аңсаған сәби». В рамках нее на северный регион было выделено 217 квот. Одной из них воспользовалась 35-летняя жительница Петропавловска Евгения Катина. После второй программы ЭКО она стала мамой.

ЕВГЕНИЯ КАТИНА, жительница г.Петропавловска:

— «К этой цели я шла больше 15 лет, это мой второй брак. Активно мы начали готовиться с 2020 года. Многие люди отчаиваются, опускают руки, говорят у нас не получилось, значит не стоит. Не нужно так думать, если есть цель, то нужно идти к ней. У нас родился сын Дмитрий. Было плановое кесарево сечение. Через пару денечков мы уже будем дома».

Ни одна квота выделенная в прошлом году не пропала. Положительный результат от программы ЭКО получили 110 женщин. В 2022 году радость материнства уже испытали 40 североказахстанок, которые в прошлом году прошли программу ЭКО. В 2022-м на область в рамках программы «Аңсаған сәби» была выделена 201 квота. Чуть меньше половины уже одобрены.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— «Вы обращаетесь в поликлинику, там дают перечень необходимых анализов, которые вы проходите в поликлинике бесплатно в рамках ОСМС, пройдя их вы направляетесь в перинатальный центр. В перинатальном центре определяют по вашим анализам возможность проведения данной процедуры. Затем, если есть подтверждение на комиссии при управлении здравоохранения, вам дают квоту на данную процедуру. Наши пациенты могут получить эту услугу в любом центре нашей республики, которые имеют договор с фондом медстрахования».

Центров, которые специализируются на ЭКО, в Казахстане свыше 20. Пары выбирают их самостоятельно. Но прежде, чем поехать в них будущие мамы около 2-3 месяцев обследуются.

ВИКТОР ПРОЦЕНКО, врач репродуктолог областного перинатального центра:

-«С момента первичного приема, когда женщина к нам обращается, мы изначально определяем фактор бесплодия. Возьмем более простой и приемлемый это трубный фактор, непроходимость маточных труб. Мы проводим обязательное гормональное обследование, берем кариотип. Это набор хромосомный, который показывает возможную хромосомную патологию у женщины. Для исключения у ребенка мы обязательно проверяем кариотип. 30-35 лет это наиболее такой возраст, когда женщины обращаются».

В случае неудачи воспользоваться государственной квотой можно повторно. Ограничений по возрасту в программе нет.

Дарья Пышмынцева