Первая региональная диалоговая площадка «Talqylau» при партии «AMANAT»

Новости МТРК

21:43 31 Мая 2022

В областной универсальной научной библиотеке им. С.Муканова состоялась первая региональная диалоговая площадка «Talqylau» при партии «AMANAT».

Обсуждали актуальные вопросы, которые стоят на общереспубликанской и региональной повестке. Спикерами площадки, посвященной референдуму, выступили руководители областных филиалов партий «AMANAT», НПК, Aq Jol, политологи и общественники. Поправки в Конституцию поднимут Казахстан на более высокий уровень, говорит Акмарал Ибраева.

Акмарал Ибраева, советник ректора Kozybaev University
— «Касым-Жомарт Кемелевич Токаев вовремя отреагировал на весь процесс, который происходил в Казахстане и быстро принял решение, что нужны конкретные кардинальные изменения в Конституцию РК. Это уход от суперпрезидентсва, изменение пункта о земле, которая теперь должна принадлежать народу. Когда-то была принята программа нашей интеллигенцией движения «Алаш Орда» и вот эти пункты, касающиеся недр как раз-таки были в ней. Поэтому путь демократический, путь к светскому государству лежит именно через такие изменения».

Анастасия Кузнецова

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