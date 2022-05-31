Без суда и следствия: в Казахстане насчитывается 100 тысяч репрессированных

31 мая в Казахстане отмечают день памяти жертв политических репрессий и голода. Это самые мрачные страницы нашей истории. В Казахстане несправедливо осудили более 100 тысяч человек, каждый 4-ый получил смертный приговор. Ежегодно в Петропавловске проходит возложение к мемориалу жертв политических репрессий и голода.

Именно здесь находилось здание НКВД, где ломали судьбы людей, оставляли детей без родителей и приговаривали к расстрелу.

С утра у стены с именами репрессированных семьи ищут своих родных. Найдя нужную фамилию, Гульжахан Жамбулова не может сдержать слёз. Со своей семьёй они приехали из столицы. Много лет по крупицам искали информацию о репрессированных предках. Следы привели их в Петропавловск, к высеченным на камне строкам: «Жамбулов А.» и «Жамбулова Р.».

ГУЛЬЖАХАН ЖАМБУЛОВА:

— Вот это мой свёкор Абушахман Жамбулов в молодости. Он работал в губкомах Акмолы, Сырдарьинском — по партийной линии, Шымкенте, Алматы.

Учился и работал в российских городах, был грамотным и образованным. Из-за проблем со здоровьем вернулся в Петропавловск. Был вторым секретарём горкома партии. Его супруга Рабига работала в газете «Лениншіл жас». Молодая счастливая семья растила детей. Пока в один из дней 1937-го Абушахмана Жамбулова не признали врагом народа. Его забрали и расстреляли скорее всего в Алматинской области. Но точного места захоронения потомки не знают до сих пор. Супруги и дети репрессированного тоже получили это клеймо.

ГУЛЬЖАХАН ЖАМБУЛОВА:

— Жамбулову Рабигу арестовали, конфисковали, всё у них забрали. Детей отправили в дом детей врагов народа. 7-месячного грудного ребёнка забрали у матери и 2-летнюю дочку забрали. Их в разные детские дома. А их маму в АЛЖИР, но она сумела написать письмо Крупской.

Из АЛЖИРа её перевели на вольное поселение. После дело изучили, фамилию Жамбулова реабилитировали. Он не был врагом народа, но, как и миллионы других, попал под жестокую машину репрессий, которая толком не разбирала виновен или нет. В СК числится свыше 20 тысяч репрессированных. Это число может стать больше. Сейчас идёт работа по поиску несправедливо осуждённых.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— Мы нашли 11 тысяч фамилий, которые ещё не реабилитированы. Среди них кулаки, баи, духовные служители, которые были расстреляны без суда и следствия. Их потомки должны знать.

Пока что в СК вернули честное имя свыше 8 тысячам человек. Больше четверти из них были расстреляны. Казахстанская земля в период репрессий была и местом ссылки. В лагеря сослали свыше 5 млн человек. Вспоминают в этот день и погибших от голода 1931-33 годов. Насильственная коллективизация, а по факту конфискация скота и имущества, привела к смерти людей в степи. До сих пор нет точных данных, сколько человек погибли от голода. Историки склоняются к 1,5 млн погибших. Некоторые исследователи говорят о 3 млн умерших.

Айгерим Мукашева