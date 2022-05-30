Волонтеры местного филиала РОО «Әділдік Жолы» следят за сдачей ЕНТ

30 мая Единое национальное тестирование сдали 14 североказахстанцев. В основном это были выпускники колледжей. Те, кто хотели продолжить учиться по специальности сдавали два предмета. Ребята, решившие освоить новую профессию, показывали качество знаний по пяти предметам.

АЙНАГУЛЬ СУРАГАНОВА, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— В этом году тестирование проходит в формате 2 камеры, один тестируемых и один компьютер.1:53 Результаты ребята сдают сразу и в отличие от предыдущих лет, тестируемый может сразу подавать на апелляцию, не дожидаясь следующего дня и получить результаты апелляции в этот же день.

За ходом сдачи ЕНТ внимательно следили наблюдатели, в их числе были и волонтеры местного филиала Республиканского общественного объединения «Әділдік Жолы». Члены организации подключились к этой работе с января 2022 года.

АЛМАТ ИСМАГУЛОВ, руководитель филиала РОО «Әділдік Жолы» по СКО:

— Печальные факты были, несколько проносов сотовых телефонов, также были шпаргалки. Один из фактов могу даже привести в качестве примера. Один из учащихся придумал и написал шпаргалку на маске. Эти моменты, как говорится, здесь не пройдут, все-таки камеры. Поэтому я хочу пожелать всем сдающим ЕНТ, чтобы они подготовились и не пытались пользоваться шпаргалками.

В пунктах сдачи единого национального тестирования за этим пристально следят. На территории региона их два. Один находится в областном центре, другой в селе Новоишимском. В городской пункт 31 мая придут сдавать ЕНТ около 150 выпускников школ.

Дарья Пышмынцева