В СКО чествовали работников культуры и искусства

От сердца и по призванию. В СК чествовали работников культуры и искусства. На торжество в честь профессионального праздника пригласили особо отличившихся. Это работники архивов, библиотек, театров, филармонии, районных домов культуры.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— Вы творите добро, вы приносите людям радость, вы создаёте, созидаете, вы храните культурное наследие нашего народа. Ваша роль неоценима. Поэтому все тёплые слова, пожелания и награды, которые будут получать представители этой сферы, они заслужены.

Первым наградили сегодня известного педагога, домбриста и кюйши Серикбая Кусаинова. Она стал Почётным гражданином области. Серикбай Кусаинов открыл несколько классов домбры в регионе. Благодаря педагогу сотни мальчишек и девчонок городских и сельских получили музыкальное образование, стали известными артистами. Серикбаю Кусаинову 85 лет, больше полувека он посвятил преподаванию музыке.

СЕРИКБАЙ КУСАИНОВ, Почётный гражданин СКО:

— В 1957 году я участвовал в республиканском молодёжном фестивале. Тогда из Атырау приехали 120 музыкантов, из Актобе — 70, из Уральска — 80. А из нашей области никого, только я был. Тогда я пообещал себе, что приложу все усилия, чтобы воспитать несколько поколений музыкантов. Я вернулся домой с идеей открыть классы домбры для североказахстанских детей. Сегодня я вижу своих учеников на казахстанской сцене и горжусь ими.

Учат детей добру и справедливости. Около 30 лет областной театр кукол радует маленьких зрителей яркими и интересными постановками. Воспитывают малышей, учат таким важным вещам, как, например, правила дорожного движения. Их дети по всей стране узнали благодаря североказахстанской труппе. В их составе актёр Александр Пархоменко. Говорит, самое сложное в работе — голосом передать своего кукольного персонажа. У театралов это называется «попасть в куклу». И метко попасть нужно в 3-4 разных персонажей за один спектакль. Мастерство и талант!

АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО, актёр областного театра кукол:

— В театр я пришёл в 1999 году. До этого в школе занимался в клубе поэзии «Парус».

С тех пор мне понравилась театральная деятельность, всё, что связано с театром, декорациями, спектаклями. У меня появилась мечта работать уже профессионально. И вот получилось.

Сегодня удостаиваюсь такой почётной награды, за что большое спасибо.

Александру Пархоменко вручили нагрудный знак «отличник сферы культуры». В честь праздника наградили североказахстанцев, которые внесли большой вклад в развитие сферы культуры и искусства. В их числе и шеф-редактор программ МТРК Алия Икамбаева. Всего в канун праздника благодарственные письма, почётные грамоты и ведомственные награды получили свыше 50 человек.

Айгерим Мукашева