Как доехать в Омск из Петропавловска быстро и комфортно? Этим вопросом Яна Метринская задалась три года назад, когда поступила в российский университет. В интернете студентка нашла контакты такси «ТОП» и поняла, что этот сервис ей подходит. Лучше всего, по мнению девушки, «ТОП» показал себя в пандемию.

ЯНА МЕТРИНСКАЯ, клиент такси «ТОП»:

— У них есть в WhatsApp чат, специальный оператор и если есть какие-то вопросы, пишешь. По документам у меня были вопросы, какие документы нужны для пересечения студенту, я у них узнавала, они меня проконсультировали. Я через деканат решила вопрос, и также дальше ездила в пандемию. Студентам всегда скидки по студенческому билету. Первый курс — 100 рублей, 5 курс — 500 рублей.

Станислав Любакивский открыл для себя такси «ТОП» совсем недавно. Житель Тюмени приезжает в Казахстан примерно раз в полгода. Парень рассказал, что вместе с ТОПом время в дороге, несмотря на расстояние, проходит незаметно.

СТАНИСЛАВ ЛЮБАКИВСКИЙ, клиент такси «ТОП»:

— В целом очень хорошо, мне нравится потому что во-первых, быстро едем, во-вторых, пунктуальность водителей. Т.е. если написано, что приедет в 6 утра, то он в 6 утра приедет. Через сайт заполняешь анкету, в целом везде примеры приведены, т.е. прежде, чем ты начинаешь вводить текст, ты видишь, какая информация там должна быть отражена.

Такси «ТОП» это быстрый и надежный сервис пассажирских перевозок. Ежедневно его работники выполняют около 20 рейсов из Петропавловска в Омск и Тюмень. Уехать с ТОПом в Казахстан из России тоже можно. Заявки на поездку оформляются через сайт, где работает удобная для пассажиров система бронирования.

АНДРЕЙ ГОЛОВАЧЕВ, руководитель такси «ТОП»:

— Петропавловск-Омск — полторы тыс. рублей базовая стоимость, Тюмень-Петропавловск до 1 июня 2 тыс. рублей, с 1 числа 2,5 тыс. рублей. Минимальная стоимость по каждому направлению это 1000 рублей Омск-Петропавловск и полторы тыс. рублей Тюмень-Петропавловск для лояльных попутчиков. А скидок очень много и за приглашенного друга, при бронирование туда обратно акция «Штука» называется и «Полторашка». Вместе выгоднее — акция называется, от двух человек и более.

Кстати, каждое 9-е путешествие с такси «ТОП» бесплатное. Создатель сервиса — Андрей Головачев. Предприниматель в студенческие годы часто ездил на учебу из Петропавловска в Омск и обратно. Какое-то время возил пассажиров по этому же направлению, когда клиентов стало много, решил создать свой сервис, в котором водители будут работать для людей, а не наоборот. Сейчас в такси «ТОП» трудятся 20 водителей и 4 оператора, обрабатывающих заказы.

ЕВГЕНИЙ ПАЛАГИЧЕВ, водитель такси «ТОП»:

— В ТОПе я работаю уже более года. Изначально работал оператором, а теперь год точно работаю водителем. Хороший комфортный автомобиль, большой, у каждого попутчика свое место.

Такси «ТОП» не стоит на месте. В сервисе появятся новые направления «Петропавловск-Костанай» и «Омск-Павлодар». А еще «ТОП» станет мобильнее и будет принимать заказы не только через сайт, но и приложение. Кроме того…

АНДРЕЙ ГОЛОВАЧЕВ, руководитель такси «ТОП»:

— Каждый хочет сделать что-то для своей Родины, для своего места, проект «ТОП» направлен на туризм. День в Петропавловске можно провести достойно и интересно. Помимо этого еще есть СКО наша задача организовать транспорт между городами ближайшими российскими.

Чтобы гости северного региона увидели его курортные зоны и областной центр, туристическое направление такси «ТОП» будет развивать при поддержке областного акимата.

Дарья Пышмынцева