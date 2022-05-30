Североказахстанские спортсмены заняли призовые места на Сурдлимпийских играх

Глава региона Кумар Аксакалов встретился с призерами Сурдлимпийских игр. За отличные показатели спортсменам вручили денежные сертификаты.

В 24-х летних Сурдлимпийских играх приняли участие 3 спортсмена из Северо-Казахстанской области. Состязания проходили в бразильском городе Кашиас-ду-Сул с 1 по 15 мая. Один из участников — Фархад Кыстаубаев. 28-летний спортсмен выступал в 10-борье.

ФАРХАД КЫСТАУБАЕВ, призёр сурдлимпийских игр:

— Это очень сложная дисциплина. В нее входит 10 видов легкой атлетики. В первый день — бег 100 м., прыжки в длину с разбега, толкание ядра, прыжки в высоту 400 м. Во второй день 110 м. с барьерами, прыжки с шестом, метание копья. После 10-борья было жуткое волнение выйти на пьедестал, потому что мы не расчитывали выграть. Мы планировали достойно выступить, пройти все виды гладко.

Старания увенчались успехом. На 12-й день соревнований спортсмен принес в копилку страны золотую медаль. Поздравил атлета глава региона и вручил победителю сертфикат на 3 млн тенге.

Всего на Олимпиаде среди спортсменов с поражением органов слуха честь страны защищали 65 человек в 21 виде спорта.

АЛЕКСАНДР ЭКТОВ, старший тренер по легкой атлетике по СКО:

— Они проводятся раз в 4 года. И они являются конечной целью для спортсменов. Я, конечно, рад за Фархада. Он достиг отличных результатов, выиграл медаль для Казахстана. Это было лучшее достижение страны за все время участия в Сурдлимпийских играх.

В 24-ых Сурдлимпийских играх из 100 стран мира соревновались порядка 4 тысяч человек.

Диана Салихова