НОВЫЕ СТРАНИЦЫ В ИСТОРИИ СКО

Сборник научных трудов, над которым трудились больше 30 казахстанских и зарубежных учёных и историков. В Петропавловске презентовали книгу «Солтүстік Қазақстан және Алаш». Выпустили 300 экземпляров, которые отправят во все библиотеки региона. В книге представлены уникальные сведения о деятельности Алаш Орды.

Их собирали со всех областных архивов и специальных хранилищ МВД и КНБ. Информация в этом сборнике ранее не была известна. Появились новые сведения и о политической роли Магжана Жумабаева.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В декабре 1918 года в Кокшетау он собирает совещание с представителями партии «Алаш», «Алаш Орды» и партии «Уш жуз». Было объединение двух партий. На этом собрании Магжан впервые говорит, что независимое государство Алаш Орда должно существовать. Говорит о создании алашской армии в количестве 52 тысяч человек.

Появились новые данные и про землю Петропавловского уезда. Власть на этой территории действительно была в руках алашординцев. Это теперь научно доказанный факт.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Мы убеждаемся, что здесь было земское управление, заместителем этой управы был Салмакбай Кусемисов. После того, как большевики вернули власть в ноябре 1919, Салмакбай Кусемисов был осужден и расстрелян. Это то государство, которое продолжало борьбу за независимость Казахстана и два года управляло нашей страной против большевистской политики.

Собирали налоги, создавали армию и боролись за независимость. Алашординцы были не только просветителями. Они управляли нынешней территорией СК. Естественно, это произошло с поддержкой местной интеллигенции.

САБЫР КАСЫМОВ, президент республиканского общественного фонда «Қаһармандар», г.Нур-Султан:

— В июле 1918 года здесь в СКО ныне в Жамбылском районе в имении известного мецената Альти кажы была встреча. Приехал один из лидеров Миржакип Дулатов.

Предполагалось, что из 22 волостей будет примерно 150-200 представителей.

Но было 10 тысяч человек. Послушать борцов за независимость приехали со всех волостей Петропавловского и Кокшетауского уездов. На этом собрании было решено создать собственную армию. Территорию этого судьбоносного съезда внесли в список сакральных мест общенационального значения. Там создадут туристический кластер и установят барельеф алашординцам.

Айгерим Мукашева