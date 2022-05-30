Что североказахстанцы думают о поправках в Конституцию РК

Референдум о поправках в Конституцию РК пройдёт 5 июня. Каждый житель уже получил бюллетень с адресом избирательного участка. Для того, чтобы сделать правильный, осознанный выбор ежедневно проводится разъяснительная работа с населением, где подробно объясняют нововведения, как они отразятся на жизни жителей страны. Мы решили узнать, как североказахстанцы относятся к предстоящим изменениям.

БЛИЦ:

— Я считаю, что поправки нужны и важны. Это даёт больше доверия между правительством и простыми людьми. Я пойду голосовать. Обязательно.

— Конечно, нужны. Нужны изменения в Конституцию. Мы только «за».

Я уже ознакомилась с изменениями и пойду голосовать. Обязательно.

— Наверное, надо. Что-то изменить, чтобы нам лучше жилось. Мы «за».

Сейчас главное — будущее детей, внуков, что их ждёт в будущем.

— Народ надо слушать. Народ тоже имеет право голоса. 00:49 — Постараемся выделить время и прийти. Поучаствовать в этом. Оставить свой голос.

— Я призываю всех североказахстанцев участвовать в референдуме. Голосовать за свое будущее, за новый Казахстан. Все от этого и начинается. Мы в свое время не участвовали в таких референдумах. И вот к чему это привело. Ощущается. Поэтому надо сейчас идти и голосовать.

Диана Салихова