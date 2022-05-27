АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, корреспондент:

— Долгое время здание бывшего завода МЛД простаивало. Было настолько заброшенным, что на крыше росли деревья. Инвестор открыл здесь производство, востребованное для страны, и не только нашей. Компания «Alageum Electric» вложила 10 млрд тенге и открыла здесь электротехнический завод.

Работая на полную мощность, Петропавловский завод будет выпускать 13 тысяч трансформаторов в год. Больше 90% продукции отправят зарубеж, в страны СНГ. Над выпуском трансформаторов здесь трудятся 350 человек.

В «Alageum Electric» входят 40 компаний, 14 заводов, включая петропавловский. В общей сложности там трудятся 4,5 тысячи человек. В этом году группа компаний «Alageum Electric» отмечает юбилей — 25 лет. Пригласили партнёров со всего Казахстана и других стран.

МАКСИМ ОСИПОВ, директор по продажам в странах ближнего зарубежья ООО «Мосизолятор», г.Москва, РФ:

— Визуально, я хожу, смотрю, заусенцев на металле нет. Обрабатывающие станки самые технологичные. Я думаю, здесь минимум брака и это 100% надёжное оборудование, на котором можно и нужно работать.

Начинали 25 лет назад с Кентауского трансформаторного завода. Он тогда переживал не лучшие времена. В кризисный период за предприятие взялся Сайдулла Кожабаев, основатель группы компаний «Alageum Electric». После брал под крыло и другие простаивающие здания и открывал заводы. Сейчас наша страна не нуждается в импорте трансформаторов. Напротив, мы снабжаем ими все страны СНГ. В планах запустить новые линии. 2 проекта сейчас разрабатывают для петропавловского предприятия.

САЙДУЛЛА КОЖАБАЕВ, основатель группы компаний «Alageum Electric»:

— Мы раньше покупали провода в эмалевой изоляцией в России. А там поставляет Европа. Поэтому на сегодняшний день пошёл сбой. Мы вынуждены запустить линию эмалирования. И шкафные изделия, блочно-модельные здания для железной дороги.

«Alageum Electric» открыли на территории СЭЗ. Она появилась в нашей области в 2019 году.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Участники СЭЗ получают льготы и преференции. Это нулевая ставка на корпоративный и подоходный, земельный налог, налог на имущество, таможенные пошлины. Все эти преференции действуют до 2044 года.

А ещё для участников СЭЗ проведут всю инфраструктуру. Помимо завода «Alageum Electric» строит в Петропавловске дома для своих работников. Уже сдали 40-квартирный дом. Приступили к возведению многоэтажки на 104 квартиры. Дом сдадут в следующем году.

Айгерим Мукашева