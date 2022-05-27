Возможность получить ответ: в многопрофильной областной больнице провели встречу с населением

Выслушать обращения от граждан собрался коллектив многопрофильной областной больницы. Хотя людей здесь немного, вопросы все же поступали. Пенсионер Еркеш Усенов по второму кругу ходит к специалистам, чтобы определить причину шума в голове. А воз и ныне там. К тому же выстаивал ради обследования долгие очереди.

ЕРКЕШ УСЕНОВ, житель г. Петропавловска:

— Многие жалуются на то, чтобы попасть к специалистам, иногда нужно месяц ждать, неделю, 10 дней.

Как утверждает пенсионер, он даже настоял на госпитализации, но после выписки недуг стал беспокоить его сильнее. Еще один круг осмотра Еркеш Усенов проходить не в силах и предполагает, что врачи затягивают специально, чтобы тот обратился в частную клинику.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— Не всегда можно получить консультацию специалиста именно сегодня или через день. Медицинские центры предоставляют альтернативную помощь и те, у кого есть возможность могут пойти туда, но мы стараемся максимально охватить осмотром населения и, в первую очередь, бесплатно.

Работают с задержками врачи не по своей воле. Сказывается дефицит медицинских кадров. К примеру, гастроэнтерологов в области всего лишь двое. Вопрос решают. Уже ведут переговоры с медицинскими вузами страны.

АСХАТ МОЛЖИГИТОВ, первый заместитель генерального директора многопрофильной областной больницы:

— На данный момент у нас уже приехали резиденты-реаниматологи, акушеры-гинекологи. Заканчивая резидентуры, придут к нам. В этом году у нас ожидается приезд врачей анестезиологов, акушеров-гинекологов, гастроэнтерологов, кардиологов.

Социальный пакет для приезжих врачей внушительный, говорят специалисты. Полтора миллиона подъемных от местных исполнительных органов и еще три от многопрофильной областной получают медики. Обустраивают их в Доме врача или оплачивают съемное жилье.

Говорили на приеме и о количестве квот ЭКО. Шанс стать родителями в этому году получат 203 семьи.

А еще Сакен Амрин пообещал, что такие встречи врачи будут проводить ежемесячно.

САКЕН АМРИН, генеральный директор многопрофильной областной больницы:

— Основная цель — организация площадки, на которой мы можем открыто говорить с населением области, города о самых злободневных вопросах. Это качество и доступность оказания медицинской помощи. Мы бы хотели, чтобы население знало о том, что из себя представляет многопрофильная областная больница, знали наших докторов. У нас нет позиции куда-то спрятаться и быть недоступными.

Вели на встрече и прямые эфиры в социальных сетях, где каждый желающий мог задать вопрос. Передает эстафету многопрофильная областная больница городским медучреждениям.

Гюзель Закария