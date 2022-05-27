Важность предстоящего референдума обсудили на встрече с депутатом в с.Бесколь

Новости МТРК

23:01 27 Мая 2022

Перемен требуют наши сердца, говорят жители села Бесколь. К референдуму они давно готовы, вопросов не возникает. Сегодня в центральной бескольской библиотеке состоялась встреча с почетным депутатом маслихатов Казахстана Юсупом Келиговым.

Народный избранник рассказал жителям о предстоящих переменах, и как они отразятся на селе.

Встреча, можно сказать, прошла по-семейному. Вспоминали свои молодые годы, времена дедов и прадедов, как тогда они жили. И выражали единое мнение — поправки нужны и они своевременны.

ЮСУП КЕЛИГОВ, почетный депутат маслихатов Казахстана:
— Каждый раз, встречаясь с населением, мы видим, что люди хотят этих изменений. И, конечно же, казахстанцы поддерживают все инициативы главы государства. Потому что все эти преобразования должны отразиться на нашей жизнь, каждого казахстанца.

Присоединились к разговору и представители этно-культурных центров, приехали также активисты из села Соколовки.

Диана Салихова

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