Мебель может подорожать в Казахстане. А всё потому что её производство на 70% зависит от импорта российского сырья. Затраты на ввоз древесины из России в Казахстан выросли в 4 раза. Завозить в нашу страну лесоматериалы теперь можно только по железной дороге. Автоперевозки запретили из-за новой системы учета древесины. Если раньше транспортировка одного куба обходилась примерно в 3 — 3,5 тысячи тенге, то теперь стоимость доходит до 12 тысяч. При этом в себестоимости затраты на логистику занимают до 40%. До введения санкций Россия была одним из ведущих экспортеров древесины в мире. Курс валюты за последние месяцы по отношению к тенге повысился с 5,5 до 7 тенге. К началу июня материалы для производства мебели в Казахстане подорожают как минимум на 30%. Спрос на готовую продукцию в эти месяцы и без того значительно снизился на фоне высокой инфляции. Также отмечается, что в приграничных с Россией районах многие лесопилки близки к закрытию. Добавочную стоимость переработки леса компании теперь переносят в соседнюю страну. По этой причине сотни казахстанцев остаются без работы. В том числе несколько сотен водителей грузовиков, которые специализировались на перевозке дерева из России.

Анастасия Кузнецова