Книга, где собраны произведения всех акынов СКО. Такую издал известный акын, айтыскер Жаркын Жупархан. Над созданием книги «Қызылжар ақындар антологиясы» он работал 3 года. Собрал произведения акынов всего региона.

Помогало в этом областное управление культуры, развития языков и архивного дела. В книгу вошли свыше 200 произведений 28 местных акынов в возрасте от 15 до 80 лет. Книга выпущена в 300 экземплярах. Её подарили всем районным и городским библиотекам.

ЖАРКЫН ЖУПАРХАН, автор книги;

— Честно сказать, акынов в нашем регионе очень мало. Но, когда мы их искали, нашли немало талантливых поэтов в сёлах. О них мы даже не знали. Свои произведения они особо не публиковали. Много было среди них молодых ребят. Думаю, эта книга станет для них мотивацией писать дальше. У некоторых мы взяли 1-2 стихотворения, у кого-то — 5 и больше. Но никого не оставили без внимания. В сборник вошли самые лучшие произведения. Ведь это наше наследие. За него нам не стыдно перед потомками.

Айгерим Мукашева