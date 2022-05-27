Большие изменения: о развитии Мамлютского района рассказал аким

Проблемы с дорогами, водой и жильем. В Мамлютском районе, расположенном в 50 км от областного центра, в этом году произойдут масштабные изменения. Об этом на брифинге журналистам рассказал аким Владислав Лукин.

В этом году в районе отремонтируют 36,7 км дорог. Проект оценили в полтора миллиарда тенге. 10 км дороги Белое-Щучинское будут покрыты гравием. Планируется строительство водопроводной сети в поселках Бексеит, Кызыласкер, Байке. В прошлом году в Мамлютском районе в рамках госпрограммы для переселенцев построено 15 жилых домов и 30-квартирный дом для очередников. Сегодня ждут свои ключи от квартиры 228 человек. В этом году планируется, что новоселье отметят 30 семей. А еще планируется строительство тепловых сетей протяженностью 1,7 км. В результате к системе центрального отопления подключат 10 многоквартирных домов.