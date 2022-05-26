Вопросы о предстоящем референдуме обсуждают на встрече со спортсменами

Новости МТРК

23:38 26 Мая 2022

На вопросы о предстоящем референдуме отвечали народные избранники в областной детско-юношеской библиотеке им. Г.Мусрепова. Там они провели встречу со спортсменами.

В этом зале собрались ученики и педагоги спорт-интерната, спортивных школ и колледжей. Рассказывают им о важности конституционных поправок депутаты городского маслихата и партии «Аманат». Проведя не одну такую встречу, народные избранники заметили, что не все жители страны подготовлены к референдуму, многие вопросы они не понимают.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, депутат городского маслихата, мастер спорта международного класса по кёкушинкай-карате:
— Интересно было. Я думал, что спортсмены, учителя и интеллегенция знают полностью поправки, прочитали их. Но когда я начал первые встречи проводить, оказалось многие не вникли в процесс изменений. Очень неправильно их трактуют. Учитывая, что соцсети сейчас на первом плане, многие читают недостоверную информацию.

Вопросы на встречах, отмечает депутат, тоже у всех похожи. В основном узнают, как это отразится конкретно на их сфере, и чего ожидать. Однако, после подобных обсуждений вопросы у многих отпадают. Говорят, теперь смело можно идти голосовать.

ДАУРЕН МАЛГАЖДАРОВ, преподаватель специальных дисциплин СШИКОР СКО:
— Я уже не в первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях. Считаю, они очень полезны. Их нужно проводить чаще. Доносить до населения, что изменяется. Побольше показывать по телевизору, в социальных сетях. Больше охватывать.

Сразу после этой встречи депутаты отправились в Дом дружбы, чтобы разъяснить вопросы, касающиеся предстоящего реферндума.

Диана Салихова

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