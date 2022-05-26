В канун дня защиты в областном центре крови проведут акцию

В областном центре крови ежегодно ищут новых доноров. В основном учреждение делает это с помощью акций. Подробную информацию о них всегда можно найти в социальных сетях центра крови.

СВЕТЛАНА ЗАДВОРНАЯ, и.о. заведующей отделением комплектования доноров областного центра крови:

-В течение года у нас проходит порядка 24 акций, где-то мы проводим по две акции в месяц. День доноров всемирный, он празднуется 14 июня, мы готовимся к этому празднику, у нас будет чествование регулярных доноров. Будут награждения, подарки. Ближайшая у нас будет акция 31 мая и 1 июня. Мы будем эту акцию проводить с нашими спонсорами «Мир аттракционов».

Люди, принявшие участие в акции, получат флаеры на бесплатное посещение аттракционов. Прежде чем сдать кровь, нужно будет пройти стандартные процедуры.

СВЕТЛАНА ЗАДВОРНАЯ, и.о. заведующей отделения комплектования доноров областного центра крови:

— Доноры регистрируются, заполняют анкету, в анкете указывают все свои данные, состояние здоровья. Далее донор проходит в первичную лабораторию, где мы берем анализ на группу крови, гемоглобин, alt. Терапевт проводит осмотр, анализирует анкету донора, собирает анамнез. Если со здоровьем донора все хорошо, донор у нас поступает в донорский зал, где уже сдает кровь. Объем крови, которую доноры сдают — 450 мл.

В 2021-м ее сдали порядка 8 тысяч человек, в этом году около 3,5 тысяч. В основном в центр крови приходят регулярные доноры, делают они это больше 3 раз в год. И раз в три месяца им делают общий анализ крови, чтобы проверить состояние организма донора. Каждый день их кровь спасает рожениц, новорожденных, послеоперационных больных и не только, рассказали в областном центре крови. Отсюда ее отправляют в различные медицинские учреждения области.

Дарья Пышмынцева