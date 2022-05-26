В СКО началась кампания по предупреждению интернет-мошенничества.

Новости МТРК

23:36 26 Мая 2022

Более 320 фактов интернет-мошенничества выявили в Северо-Казахстанской области с начала года. Суммы ущерба варьируются от нескольких тысяч до десятков миллионов тенге. Уберечь от сетей злоумышленников пытаются полицейские. Проводят профилактические рейды в учебных заведениях, больницах и на предприятиях. За один день они охватили разом 107 объектов.
По результатам профилактических мероприятий североказахстанцам рассказали о самых распространенных методах действий злоумышленников; вручали информационные листовки, памятки, показывали видеоролики. Кроме этого, отсканированные буклеты, плакаты, аудио- и видеозаписи направили менеджерам предприятий для обязательного распространения в рабочих чатах трудовых коллективов. Более того, каждый полицейский дополнительно нацелен на регулярное проведение широкой разъяснительной работы по месту своего жительства: среди соседей, знакомых и родственников.

Стажер

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