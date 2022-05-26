Студенты ГТК в Детской деревне устроили праздник

Воспитанников Детской деревни посетила необычная компания. Это сказочные персонажи — Лиса, Волк, Пчела и даже Леший.

В рамках мероприятия, приуроченного ко дню защиты детей, студенты Гуманитарного-технического колледжа организовали такой праздник.

Екатерина Николаевна, социальный педагог Гуманитарно-технического толледжа:

«У нас всё это поэтапно, сначала мы с детьми познакомимся, поиграем в игры, флэшмоб будет, поиграем в зарницу, весёлые старты, поэтому программа будет насыщенная. И конечно же, как без подарков, вручение подарков детям».

Дети весело провели время. Своими впечатлениями поделились самые его активные участники: Александра Кулик и Жулдыз Омарова.

Жулдыз Омарова, воспитаннеца КГУ «Детская деревня семейного типа»:

«Больше всего мне в этом празднике понравилось ходить по пунктам назначения, нам дали специальную карту, искать буквы и составлять из них то, что нужно, мы составляли из этих букв слово «детство». Спасибо ГТК за то, что организовали для нас такой праздник.

Александре же больше понравился флешмоб, поскольку в свободное время она занимается танцами, играет в волейбол.

Александра Кулик, воспитаннеца КГУ «Детская деревня семейного типа»:

«Сегодня к нам приехали люди, с которыми мы отмечали праздник день защиты детей, хочу сказать спасибо всем, кто помогал этому мероприятию, они помогли детям, сделали день весёлым, особенно в этом мероприятии мне понравились танцы. Было очень весело».

А еще воспитаникам детской деревни подарили подарки.