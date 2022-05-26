Строительные площадки Петропавловска посетил Кумар Аксакалов

Поликлинику в «Жас Оркене» глава региона посетил в первую очередь. Лечебницу на 250 посещений возводят с ноября прошлого года. Сдать объект должны до конца текущего, но этот план могут и не реализовать. За весь период выполнили только 30% работ. Отстают на 3 месяца.

АНДРЕЙ КАПУСТИН, директор ТОО «Альфа-Север»



— На сегодня ведутся работы по монтажу бетонных конструкций, кирпичная кладка стен и перегородок. Материалы закупаем в столице. Железобетонные конструкции, колонны, балки, перемычки. Плиты перекрытия у нашего завода «Единство».

Материалы закупили полностью, необходимые специалисты есть. Главе региона объяснили, что не вписываются в план из-за проблем со сносом жилья. Фундамент блока «Б» не залили полностью из-за этих двухэтажек. Вопрос уже на контроле.

Сейчас в микрорайоне «Жас Оркен» проживают более 10 тысяч человек. С вводом нового жилья население увеличится в разы, поэтому поликлиника здесь — острая необходимость. Пока жители микрорайона получают помощь в первой городской.

ТИМУР СУЛТАНГАЗИЕВ, заместитель акима СКО:

— У нас к участку первой городской поликлиники относятся более 70 тыс. человек. Здесь мы откроем соответствующие участки для того, чтобы обеспечить разгрузку и шаговую доступность медицинской помощи населению.

Еще один долгострой, а именно новый казахский театр посетил Кумар Аксакалов. Возводят строение с октября 2018 года. На этапах возникали проблемы с подрядной организацией. Ситуацию исправили. Теперь рассчитывают сдать объект до конца года. 65% работ уже выполнили.

— «Монтаж крыши производится, ступеней. Делаем вентиляцию в данный момент. Коммуникации сюда уже подвели».

Вводят в проект и изменения. Театр на 500 мест оборудуют по мировому стандарту.

БИРЖАН ЖАЛГАСБАЕВ, директор Казахского драматического театра им. С.Муканова:

— Аппаратуру мы уже закупили. Теперь ведем переговоры, как установить освещение и оборудование. Главное, хотим сохранить акустический звук в зале, чтобы без помощи микрофона речь актера была слышна в любой точке. Еще предусмотрели просторные гримерные для актеров театра.

Ознакомились во время пресс-тура и с реконструкцией ул. Горького. На ремонт отрезка от ул. Сутюшева до С.Муканова предусмотрели 1,5 млрд тенге. Установят ливневые канализации закрытого типа, расширят проезжую часть на 15 метров и облагородят территорию.

АЛЕКСЕЙ ГАПОНЕНКО, учредитель ТОО «Құрылыс-Сервис- СК»:

— Мы меняем грунт. Засыпается щебень. Старый асфальт мы снимаем. Его также утрамбовываем, дальше идет геосетка. Асфальт 15 см. Автобусные остановки предусмотрены с заездами.

Охватят ремонтом 2,2 км дорог. Уже сегодня заканчивают работы по снятию старого полотна. Приступят после к земляным работам.

Не могут похвастаться такими же темпами подрядчики, выполняющие ремонт на ул. Букетова.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Качество выполняемых вами работ очень низкое. Второй год подряд не работаете. Деньги есть, средства предусмотрены. Почему не работаете? Почему сразу не выявили причину? Как положено не выполняете возложенные обязательства. А люди страдают из-за вас. Не могут к дому подъехать, предприниматели теряют клиентов.

Вот уже 3 недели участок простаивает. Объясняют специалисты это тем, что проводить работы в полной мере мешали подземные линии.

ДЕНИС БРЕДНИКОВ, проектировщик:

— Основные проблемы, с которыми мы столкнулись в ходе работ — неучтенные сети. Пришлось откапывать и смотреть, на какой глубине они находятся, потому что ни у кого информации нет. Улице более 200 лет. Основные проблемы решены.

Теперь подрядчики обещают завершить ремонт до конца июня. Сейчас ведутся работы по устройству водопропускной трубы.

Проинспектировал Кумар Аксакалов и ход строительства студенческих общежитий. В следующем году пополнится резерв сразу на 1600 коечных мест.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы увеличиваем контингент нашего университета. В этом году начнется сотрудничество с университетом Аризоны, который прибавит в контингенте, желающих обучаться в нашем вузе. Поэтому мы должны готовиться к размещению студентов в нормальных условиях.

Плюс ко всему затраты студентов значительно уменьшатся. Им не придется платить за съемное жилье. Всего на строительство 3-х общежитий затратят более 8 млрд тенге. Завершили объезд посещением военного корпуса.

Гюзель Закария