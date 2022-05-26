«От авторитаризма к демократии»: юрист о поправках в Конституции

О поправках в Конституции члены областного штаба по общественной поддержке референдума говорили с работниками Петропавловской ТЭЦ-2. Предлагаемая реформа — только этап к большим изменениям, и лучше, если они будут происходить постепенно, считает юрист Павел Афанасьев.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член областного штаба по общественной поддержке референдума:

— Как юрист я не вижу тех поправок, которые бы могли у нас вызывать отторжение или непринятие. Поправки все разумны и проработаны. Президент во многом ущемляет себя, предлагая поправки.

Эти поправки ведут нас от авторитаризма к демократии.

Одна из таких поправок касается избирательной системы. Вот как сейчас: выбирая депутата, вы голосуете за партию. Набравшая больше всего голосов выдвигает своего депутата. То есть он вроде как избранник, но скорее не народный, а партийный. Дальше кому как повезло. Может на ваш участок придёт заинтересованный и душой за вас болеющий, а может наоборот. Если поправки примут, в бюллетене будет не список партий, а фамилии кандидатов. И каждый со своей программой и предвыборными обещаниями, которые придётся сдержать.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член областного штаба по общественной поддержке референдума:

— На этого депутата население будет влиять в большей степени, чем на политическую партию. Будет предусмотрен механизм возможного отзыва депутата, который уже потерял связь с избирателями, который не работает, самоустранился от своих полномочий. Возможна замена его на другое лицо, проведение досрочных выборов.

Ещё одна поправка касается создания конституционного суда. Он уже существовал в нашей стране на заре независимости. Проработал полтора года и, к слову, неплохо себя показал. Но его распустили, создали конституционный совет, который обладает меньшими полномочиями. Это по сей день вызывает критику у юристов казахстанских и зарубежных. Теперь же в поправках предлагают вернуть конституционный суд.

ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВ, член областного штаба по общественной поддержке референдума:

— В Конституционный суд могут обращаться рядовые граждане, если они считают, что каким-то нормативно-правовым актом, законом или постановлением правительства нарушены их права, свободы, охраняемые законом интересы. Если граждане не найдут поддержку в местных судах, они после верховного суда могут обратиться в Конституционный суд. Доказав правоту, это приведёт к отмене даже законов, даже постановлений правительства, даже указов президента. Один рядовой гражданин может изменить мнение власти о себе.

Отстаивать права граждан сможет и уполномоченный по правам человека. Кроме того, в каждом регионе будет его представитель, к которому можно обратиться за помощью. Пока что в нынешней Конституции уполномоченного по правам человек нет.

Айгерим Мукашева