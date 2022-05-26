19-летнего парня сбил КамАЗ в Петропавловске

В Петропавловске 19-летнего парня сбил КамАЗ. ДТП произошло 23 мая на пересечении улиц Астана — Интернациональная. Парень переходил проезжую часть. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. С начала года в области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 26 человек пострадали, четверо погибли. 6 аварий произошли по вине пешеходов. За нарушение правил дорожного движения с начала года к ответственности привлекли больше 2 тысяч пешеходов.

Айгерим Мукашева