19-летнего парня сбил КамАЗ в Петропавловске

Новости МТРК

23:34 26 Мая 2022

В Петропавловске 19-летнего парня сбил КамАЗ. ДТП произошло 23 мая на пересечении улиц Астана — Интернациональная. Парень переходил проезжую часть. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. С начала года в области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 26 человек пострадали, четверо погибли. 6 аварий произошли по вине пешеходов. За нарушение правил дорожного движения с начала года к ответственности привлекли больше 2 тысяч пешеходов.

Айгерим Мукашева

 

Читайте также

В селе Краснознаменное Мамлютского района открыт участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем
80 сотрудников органов внутренних дел получили награды накануне Дня батыра и 9 мая
Новости МТРК 12.05.2022
Объем ипотечных кредитов в Казахстане за год вырос на 1 трлн тенге
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Более 20 законов изменят, если примут поправки в Конституции
«От авторитаризма к демократии»: юрист о поправках в Конституции
Об итогах мониторинга исполнений поручений главы государства
Вопросы о предстоящем референдуме обсуждают на встрече со спортсменами
Лидеры общественного мнения СКО поддерживают референдум по поправкам в Конституцию РК
Как будут оценивать качество дорог для рейтинга акимов в Казахстане
12 школьников из СКО встретятся с президентом РК