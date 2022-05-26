12 школьников из СКО встретятся с президентом РК

Новости МТРК

23:44 26 Мая 2022

12 мальчишек и девчонок из СК поедут этим летом в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Там их ожидает встреча с президентом РК.

АЛЕКСАНДР ШТРО, методист областного центра творчества детей и юношества:

— Там их ждёт очень много интересных праздников, конкурсов, фестивалей спорта, творчества, дружбы. Ребят мы выбрали самых достойных, самых интересных. Это победители олимпиад республиканских, международных проектов, спортсмены, творческие дети, лидеры, дебатеры.

Один из участников — 12-летний Максим Иванов. Он отличился и в учебе, и в спорте. Занимается баскетболом, уже имеет некоторые достижения.

МАКСИМ ИВАНОВ:
— В Тюмени мы занимали 1 место, и сразу же в Екатеринбурге — 3 место. Областные соревнования в г.Петропавловске — 2 место. И ездил на чемпионаты Казахстана. Именно в лагерь я еду в первый раз. И сразу такая ответственность. Очень хочу поехать.

Ерхат Зарапов — активист. Ни одно школьное мероприятие без него не проходит. Участвует он и в олимпиадах, и концертах, и спортивных состязаниях. Подросток занимается волейболом. Однако в будущем хочет стать бизнесменом.

ЕРХАТ ЗАРАПОВ:
— Я думаю связать бизнес со спортом. Спорт будет всегда, олимпийские игры, например. Хочу развивать это. Сделать 2 в 1. Я узнал о поездке две недели назад. Я очень обрадовался. Потому что в лагерь «Балдаурен» не всем суждено попасть. Выбирают лучших, активных. Я активный и позитивный. Думаю, поэтому я туда и еду.

Отбирали ребят со всей области. В итоге участие примут школьники с 5 по 8 класс из г.Петропавловска, Кызылжарского и Жамбылского районов.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:
— Ежегодно мы отправляем порядка 300 детей. Порядка 20 детей поедут в первую смену. Там, предполагаетсят встреча с главой государства. Поэтому, я думаю, для них это будет особенный сезон. они запомнят его надолго. Смогут задать вопросы, встретиться, поучавствовать в этом большом хорошем мероприятии, который оставит впечатлений на всю жизнь.

Отправятся в лагерь отдыха дети 27 мая и пробудут там 15 дней.

Диана Салихова

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