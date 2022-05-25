Egov — быстро и эффективно: специалисты госкорпораци проводят обучающие семинары

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:



— Оформить АСП, получить необходимую справку или же проверить свой социальный статус — все это можно сделать одним кликом на сайте электронного правительства. Однако, как именно получить услуги знают немногие. Поэтому специалисты госкорпорации проводят обучающие семинары среди населения.

Оформить услугу оперативно, не создавая очередь, — главная цель семинара. Для сотрудников отдела занятости и социальных услуг — это тоже важнейший аспект. К примеру, только к Мухтару Оспанову в день обращаются более 50 человек. Каждому нужно быстро помочь с документами.

МУХТАР ОСПАНОВ, главный специалист отдела занятости и социальных программ г. Петропавловска:

— Этот мастер-класс показал нам, как можно быстрее работать на портале электронного правительства и это будет эффективно влиять на нашу работу с населением. Потому что людей к нам приходит очень много, а оказать услугу нужно каждому. Наиболее частые услуги: оказание санаторно — курортного лечения, протезно-ортопедических средств, услуги индивидуального помощника и гигиенические средства.

В марте на портале изменили интерфейс и механизмы входа в личный кабинет. Не все ориентируются на сайте. К слову, 90% госуслуг предоставляется в режиме онлайн. Специалисты знакомят представителей самых разных слоев населения с изменениями. Побывали они уже в школах, детских садах, отделе жилищных отношений и учреждениях квазигосударственного сектора.

АНАСТАСИЯ ВЛАСЕНКО, HR менеджер филиала НАО ГК «Правительство для граждан по СКО»:

— Следующие у нас акиматы, местные исполнительные органы. У нас есть большой график, в котором указано, где приходят обучающие мероприятия. Государственная корпорация нацелена на результат — повышение цифровой грамотности населения путем обучающих мероприятий. Нашим основным приоритетом является реализация концепции «одного окна» при получении государственных услуг.

Запланировали сотрудники госкорпорации семинары в 768 учреждениях, Четверть уже посетили. Побывали на обучающих мероприятиях порядка 6000 человек. Организуют их по инициативе Департамента госслужбы.

Гюзель Закария